サッカー吉田、最終戦フル出場　イタリア１部

2020年8月2日 09時28分 （共同通信）
　ブレシャ戦の前半、競り合うサンプドリアの吉田（右）＝ブレシャ（共同）

　ブレシャ戦の前半、競り合うサンプドリアの吉田（右）＝ブレシャ（共同）

  • 　ブレシャ戦の前半、競り合うサンプドリアの吉田（右）＝ブレシャ（共同）
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で１日、サンプドリアの吉田麻也は敵地で行われたブレシャとの今季最終戦にフル出場した。チームは１―１で引き分けた。

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