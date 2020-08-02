【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で１日、サンプドリアの吉田麻也は敵地で行われたブレシャとの今季最終戦にフル出場した。チームは１―１で引き分けた。

関連キーワード スポーツ