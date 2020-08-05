ＮＹ円、１０５円後半

2020年8月5日 21時43分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】５日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比１２銭円高ドル安の１ドル＝１０５円５５～６５銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８７２～８２ドル、１２５円３６～４６銭。
　新型コロナウイルスの感染拡大で悪化した米雇用情勢の回復が遅れることへの懸念から、相対的に投資リスクが低いとされる円を買ってドルを売る動きが先行した。

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