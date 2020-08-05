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ＮＹ株続伸、３７３ドル高 ワクチン開発に期待
【ニューヨーク共同】５日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は４営業日続伸し、前日比３７３・...
08月06日
ＮＹ株、一時２万７千ドル回復 ワクチン開発に期待
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08月05日
米輸出、上半期は１５・７％減 新型コロナで貿易低調
【ワシントン共同】米商務省が５日発表した２０２０年上半期（１～６月）のモノとサービスを合わせた国際収...
「GoTo」参加宿での感染者数は「公表せず」観光庁
政府の観光支援策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で、観光庁は５日、事業に参加する宿泊施設で新型コロナウイ...
ワールド希望退職２００人募集 コロナで業績悪化、３５８店閉鎖
アパレル大手のワールドは５日、新型コロナウイルス感染拡大で業績悪化が続くことから、希望退職者約２００...
欧州の自動車大手、軒並み苦戦 ３社赤字、２社大幅減益
【ロンドン共同】欧州自動車大手５社の２０年１～６月期決算が５日出そろい、３社が赤字、２社が大幅減益と...