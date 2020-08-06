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ヤフー、ＩＤ誤登録最大３９万件 ネット通販、別人に届く可能性も
ヤフーは６日、インターネットサービスに利用する「ヤフー！ジャパンＩＤ」の登録システムに不具合があり、...
08月07日
給付金事務委託、デロイトと交渉 ２次補正分、経産省
経済産業省は６日、新型コロナウイルス対策で中小企業などを支援する「持続化給付金」の２０２０年度第２次...
08月06日
ＮＹ円、１０５円半ば
【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比１２銭円高ドル安の...
２０年産米作況「やや不良」 日照不足、指数９８予測
コメ市況調査会社の米穀データバンクは６日、２０２０年産のコメ（水稲）の作況指数（平年＝１００）が、全...
持続化給付金に追加９１５０億円 予備費支出、７日に閣議決定
政府が新型コロナウイルス対策として７日に閣議決定する予備費支出の内容が６日、分かった。総額は１兆１２...
アップル、中国で生産能力強化か 米中対立激化のリスク回避
【北京共同】米アップルが中国本土で生産能力を強化する方針だと、複数の中国メディアが６日までに伝えた。...