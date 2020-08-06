ＮＹ株、続伸

2020年8月6日 23時17分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】６日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続伸し、午前１０時現在は前日比６４・２６ドル高の２万７２６５・７８ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は１１・８６ポイント安の１万０９８６・５４。
　米労働省が６日発表した新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、３週ぶりに減少に転じたことが買い材料となった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

経済の最新ニュース

記事一覧