【午前】７時４９分、宿泊先の広島市南区のグランドプリンスホテル広島から同市中区の平和記念公園。８時、原爆死没者慰霊式・平和祈念式に参列し献花、あいさつ。９時、同市中区のリーガロイヤルホテル広島。３１分、宴会場「ロイヤルホール」で「被爆者代表から要望を聞く会」に出席し、懇談。加藤勝信厚生労働相同席。１０時２３分、同宴会場で記者会見。１１時２９分、広島空港。

【午後】１時１１分、日本航空２５６便で羽田空港。５０分、官邸。３時３５分、和泉洋人首相補佐官、葛西敬之宇宙政策委員会委員長、松尾剛彦内閣府宇宙開発戦略推進事務局長。４時、防衛省の島田和久、高橋憲一新旧事務次官、槌道明宏、西田安範新旧防衛審議官。６分、西村康稔経済再生担当相、今井尚哉首相補佐官、樽見英樹新型コロナウイルス感染症対策推進室長、新原浩朗経済産業省経済産業政策局長。３７分、西村経済再生担当相、新原経産省経済産業政策局長。４１分、北村滋国家安全保障局長、外務省の秋葉剛男事務次官、滝崎成樹アジア大洋州局長。５０分、北村国家安全保障局長、秋葉外務事務次官。５時１分、北村国家安全保障局長。１０分、加藤厚労相、菅義偉、西村明宏、岡田直樹、杉田和博正副官房長官、北村国家安全保障局長、藤井健志官房副長官補、和泉、長谷川栄一、今井各首相補佐官、樽見新型コロナウイルス感染症対策推進室長、秋葉外務事務次官、鈴木康裕厚労省医務技監。１３分、西村経済再生担当相加わる。６時２０分、東京・富ケ谷の私邸。



関連キーワード 首相の一日