▽レンジャーズ―エンゼルス（８日・アーリントン）

エンゼルスの大谷は「４番・指名打者」でフル出場し、４打数無安打、２三振だった。内容は空振り三振、空振り三振、一ゴロ、右飛で打率は１割３分２厘。チームは０―２で敗れた。（共同）



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