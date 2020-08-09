エンゼルス大谷、４打数無安打　レンジャーズ戦

2020年8月9日 11時14分 （共同通信）
　▽レンジャーズ―エンゼルス（８日・アーリントン）
　エンゼルスの大谷は「４番・指名打者」でフル出場し、４打数無安打、２三振だった。内容は空振り三振、空振り三振、一ゴロ、右飛で打率は１割３分２厘。チームは０―２で敗れた。（共同）

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