レッズ秋山は代打で三塁打　ブルワーズ戦

2020年8月9日 11時31分 （共同通信）
　▽ブルワーズ―レッズ（８日・ミルウォーキー）
　レッズの秋山は３―０の七回無死一塁から代打で出場し、１打数１安打１打点、１四球だった。内容は右翼線三塁打（打点１）、四球で、代打からそのまま左翼の守備に就いた。打率は２割３分７厘。チームは４―１で勝った。（共同）

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