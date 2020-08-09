▽ブルワーズ―レッズ（８日・ミルウォーキー）

レッズの秋山は３―０の七回無死一塁から代打で出場し、１打数１安打１打点、１四球だった。内容は右翼線三塁打（打点１）、四球で、代打からそのまま左翼の守備に就いた。打率は２割３分７厘。チームは４―１で勝った。（共同）



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