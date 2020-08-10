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２０２０年甲子園高校野球交流試合は１０日、甲子園球場で開幕した。開会式に続いて、２試合が行われ、花咲...
08月10日
猛暑、富山市で３８・４度を記録 全国の最高気温更新
１０日の本州付近は太平洋高気圧に広く覆われ、各地で気温が上昇した。富山市では３８・４度を記録し、同市...
重油流出被害「回復に数十年」 環境保護団体、希少生物に危機
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◆新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県を中心としたコロナウイルス関連のニュースをまとめています。随時更新します。
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