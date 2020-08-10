明徳義塾が逆転サヨナラ勝ち。１点を追う九回２死一、二塁から新沢の右越え三塁打で２点を挙げて、試合をひっくり返した。七回までは無安打で２得点するそつのない攻撃。八回には米崎の適時打などで２点を挙げた。

鳥取城北は八回に打者一巡の攻撃で４点を奪い、試合の主導権を握ったが、投手陣が持ちこたえられなかった。



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