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出入国制限の９月一部緩和で一致 日本とシンガポールの外相が会談
【シンガポール共同】茂木敏充外相は１３日、訪問先のシンガポールでバラクリシュナン外相と会談し、両国が...
08月13日
９月上旬にも新党結成の意向 枝野氏「政権奪取へ大きな一歩」
立憲民主党は１３日午後、国民民主党との合流を巡り、両院議員懇談会を開いた。枝野幸男代表は冒頭、９月上...
安倍首相の一日 ８月１２日（水）
【午前】来客なく、東京・富ケ谷の私邸で過ごす。
【午後】１時１６分、官邸。１７分、報道各社の...
コロナ特措法に罰則、補償も 知事ら早期改正求める
新型コロナウイルスの感染者増大を受け、知事や医療関係者から、新型コロナ特措法の早期改正を求め...
安倍首相のコロナ対応、日米欧６カ国で「最低」 国際世論調査、経済支援策に不満大きく
新型コロナウイルスに関する日米欧６カ国の国際世論調査で、自国のリーダーがコロナ危機へ適切...
国民民主、多数派工作が本格化 連合会長「全員で合流参加を」
国民民主党の玉木雄一郎代表が立憲民主党への合流組と残留組に党を割る「分党」を表明したことを受け１２日...
08月12日