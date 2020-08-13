自民・岸信夫衆院議員が靖国参拝　安倍首相の実弟

2020年8月13日 16時50分 （共同通信）
　安倍晋三首相の実弟の岸信夫自民党衆院議員が１３日、東京・九段北の靖国神社を参拝した。その後、共同通信の取材に対し、玉串料を私費で納め「衆院議員岸信夫」と記帳したと説明した。
　岸氏は超党派の議員連盟「みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会」メンバー。議連は新型コロナウイルスの感染拡大を受け、１５日の終戦の日に合わせた一斉参拝の見送りを決めている。

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