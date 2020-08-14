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歌舞伎町「ホスト万葉集」を出版 素顔の３００首、歌人も高評価
新型コロナ感染拡大に伴い注目を集めた東京・新宿の歌舞伎町で働くホストたちが、歌集「ホスト万葉集」（短...
08月14日
極楽・山本さんコロナ感染 吉本興業が発表
お笑いコンビ「極楽とんぼ」の山本圭壱さん（５２）が新型コロナウイルスに感染したと１３日、所属の吉本興...
伊野尾慧さんがコロナ感染 Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ
アイドルグループ「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」の伊野尾慧さん（３０）が新型コロナウイルスに感染し、自宅...
08月13日
経営委員が番組内容を批判 ＮＨＫ会長注意時の議事録
かんぽ生命保険の不正販売報道を巡り、日本郵政グループから抗議を受けたＮＨＫ経営委員会が２０１８年、上...
京アニ大賞、当面休止 「総合的に勘案した」
京都アニメーションは１３日、プロ・アマ問わず小説などの作品を募り、受賞作がアニメ化や文庫化される「京...
大阪梅田で人骨１５００体超発見 江戸末期から明治期、庶民を埋葬
大阪市教育委員会と市文化財協会は１３日、ＪＲ大阪駅近くの大深町遺跡（大阪市北区）で、江戸時代末期から...