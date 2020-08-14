小木さん初期の腎細胞がん　お笑いコンビ「おぎやはぎ」

2020年8月14日 09時52分 （共同通信）
　お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明さん（４８）が初期の腎細胞がんと診断されたことを１４日、ラジオ番組や所属事務所の公式サイトで公表した。入院して治療に専念する。仕事復帰は９月の予定だが治療経過を見て判断するという。
　小木さんは頭痛の治療で入院した際に検査を受け、がんが見つかった。

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