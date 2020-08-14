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ソ４―１オ（１４日） ソフトバンクが５連勝
ソフトバンクが今季２度目の５連勝。１―１の八回、２死一、二塁から柳田が決勝の１５号３ランを放った。八...
08月14日
バスケ、田中大貴ら３選手が陽性 Ｂリーグのアルバルク東京
バスケットボール男子Ｂリーグのアルバルク東京は１４日、日本代表でも主力の田中大貴（２８）ら３選手が新...
ＮＨＬゴールデンナイツが２連勝 プレーオフ、東西で４試合
北米プロアイスホッケーＮＨＬのプレーオフは１３日、カナダのエドモントンとトロントで１回戦（７回戦制）...
ＦＣ東京・室屋がハノーバー移籍 ドイツ２部、原口が所属
Ｊ１のＦＣ東京は１４日、ＤＦ室屋成（２６）がドイツ２部リーグのハノーバーに移籍すると発表した。１５日...
ウィザーズ八村、今季最終戦欠場 １年目は平均１３・５得点
【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールＮＢＡは１３日、集中開催地のフロリダ州オーランド近郊で行わ...
米大統領選投票所に大リーグ球場 ドジャース提供、メジャー初試み
【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースは１３日、１１月の大統領選の投票所として本拠地球場のドジャ...