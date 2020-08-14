日産のブエミが３位　電気自動車「フォーミュラＥ」

2020年8月14日 16時54分 （共同通信）
　電気自動車（ＥＶ）レースの世界シリーズ「フォーミュラＥ」は１３日、ベルリンで今季最終戦となる第１１戦が行われ、日産Ｅダムス勢はセバスチャン・ブエミ（スイス）が３位に入り、オリバー・ローランド（英国）は完走できなかった。メルセデスのストフェル・バンドーン（ベルギー）が優勝した。（共同）

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