ソフトバンクが今季２度目の５連勝。１―１の八回、２死一、二塁から柳田が決勝の１５号３ランを放った。八回を３人で抑えた５番手の嘉弥真が２勝目を挙げ、森は１３セーブ。オリックスは好投の山崎福を援護できず、７連敗を喫した。

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