東京都庁

東京都は１６日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２６０人報告されたと発表した。都内の累計の患者数は１万７７１４人となった。重症者は２５人。

年代別では、２０代が８４人、３０代が５３人、４０代が３６人、５０代が２５人など。

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