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東京で新たに２６０人コロナ感染 ３桁の高水準続く
東京都は１６日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２６０人報告されたと発表した。累計は１万７７１４人...
08月16日
◆新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県を中心としたコロナウイルス関連のニュースをまとめています。随時更新します。
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甲子園交流試合、明石商が勝つ 第５日、桐生第一に３―２
２０２０年甲子園高校野球交流試合第５日は１６日、甲子園球場で行われ、第１試合は明石商（兵庫）が桐生第...
列島猛暑、浜松で気温４０・９度 今夏最高を更新
日本列島は１６日、広く高気圧に覆われ、各地で気温が急上昇し、猛烈な暑さとなった。浜松市では全国で今夏...
お盆休み、激しい混雑なく最終日 コロナ影響、交通機関は閑散
今夏のお盆休みは、新型コロナウイルスの感染拡大が影響し、各交通機関とも激しい混雑がないままだった。１...
週明けにもイラン制裁復活手続き トランプ氏、核合意の仕組み活用
【ワシントン共同】トランプ米大統領は１５日、国連安全保障理事会で対イラン武器禁輸措置の延長を求めた米...