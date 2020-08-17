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サンマ初出漁は漁獲ゼロ、北海道 秋に向け厳しい予想
小型船によるサンマ棒受け網漁が解禁され、今年初めて出漁した１２隻が１７日までに、北海道東部の港に戻っ...
08月17日
横浜市など「猛暑の新学期」 コロナ休校の学習遅れ返上で夏休み短縮
新型コロナウイルス感染拡大で生じた学習の遅れを取り戻すため、横浜市や岐阜県大垣市など一部地域の公立小...
元警視、１０２歳叔母の首絞める 殺人未遂容疑で逮捕、神奈川
神奈川県警緑署は１６日、同居する叔母（１０２）の首を絞めて殺害しようとしたとして殺人未遂の疑いで、元...
池田小遺族を脅迫容疑、男を逮捕 元小学校講師、４回目
大阪府警捜査１課は１７日、大阪教育大付属池田小で起きた校内児童殺傷事件の遺族への脅迫罪で起訴された高...
天理大ラグビー部の感染２４人に 活動は当面休止
ラグビー部員２０人の新型コロナウイルス感染が判明した天理大（奈良県天理市）は１７日、新たに部員４人の...
◆新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県を中心としたコロナウイルス関連のニュースをまとめています。随時更新します。
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