連日の酷暑、浜松でまた４０度台　小まめに水分「熱中症予防を」

2020年8月17日 12時08分 （共同通信）
　東日本や西日本は１７日も広く高気圧に覆われた。午前１１時３３分には浜松市中区で４０・１度を記録するなど各地で猛暑となり、気象庁は小まめな水分補給といった熱中症対策を呼び掛けた。浜松市天竜区では１６日午後に今夏の国内最高気温４０・９度を記録したばかり。

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