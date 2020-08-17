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横浜市など「猛暑の新学期」 コロナ休校の学習遅れ返上で夏休み短縮
新型コロナウイルス感染拡大で生じた学習の遅れを取り戻すため、横浜市や岐阜県大垣市など一部地域の公立小...
08月17日
安倍首相、検査で病院入り 周辺「健康チェック」
安倍晋三首相（６５）は１７日、東京・信濃町の慶応大病院に入った。首相周辺は「通常の健康チェックだ」と...
不正得票で６選疑惑のベラルーシ大統領、ロシアの介入を示唆 反政権デモをけん制
【モスクワ＝小柳悠志】不正得票で６選を決めた疑惑が出ているベラルーシのルカシェンコ大統領は１５日、ロ...
ＧＤＰ年率２７．８％減 リーマン・ショック下回る戦後最悪の落ち込み
内閣府が１７日発表した２０２０年４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ、季節調整値）の速報値は、物価変動の影...
◆新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県を中心としたコロナウイルス関連のニュースをまとめています。随時更新します。
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大リーグ、筒香が２安打 大谷１安打、山口は無失点
【ニューヨーク共同】米大リーグは１６日、各地で行われ、レイズの筒香はニューヨーク州バファローでのブル...