大阪桐蔭が東海大相模下す　甲子園交流試合最終日

2020年8月17日 12時07分 （共同通信）
　２０２０年甲子園高校野球交流試合最終日は１７日、甲子園球場で行われ、第１試合は大阪桐蔭が東海大相模（神奈川）を４―２で下した。
　大阪桐蔭は同点で迎えた八回に藪井の適時打で２点を勝ち越した。
　第２試合は智弁和歌山と尽誠学園（香川）が対戦する。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

主要ニュースの最新ニュース

記事一覧