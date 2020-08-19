関連キーワード
PR情報
大リーグ前田、八回まで無安打 ダル４勝目、田中初黒星
【ロサンゼルス共同】米大リーグは１８日、各地で行われ、ツインズの前田はミネアポリスでのブルワーズ戦に...
08月19日
バスケ、男女各２０チームに縮小 全日本選手権、期間も短縮
日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１９日、新型コロナウイルス流行の影響で２０２０年度の天皇杯・皇后...
ツインズ前田８回０／３を１安打 ブルワーズ戦
▽ツインズ―ブルワーズ（１８日・ミネアポリス）
ツインズの前田は先発で８回０／３を投げ、１安打１...
バドミントン高橋礼華が引退表明 女子複でリオ五輪Ｖ
バドミントン女子ダブルスの２０１６年リオデジャネイロ五輪金メダリスト、高橋礼華（３０）が１９日、ペア...
山口は１回２／３を１失点 ブルージェイズ、五回から登板
▽オリオールズ―ブルージェイズ（１８日・ボルティモア）
ブルージェイズの山口は７―５の五回無死か...
佐賀、２３年国体の延期受け入れ コロナ禍で知事表明、翌年開催へ
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、鹿児島県での年内開催を断念した国民体育大会（国体）に関して２０２...