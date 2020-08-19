カブスのダルビッシュが４勝目　カージナルス戦

2020年8月19日 13時40分 （共同通信）
　▽カブス―カージナルス（１８日・シカゴ）
　カブスのダルビッシュは６回を８安打１失点、７三振１四球で４勝目（１敗）を挙げた。防御率は１・８０。チームは６―３で勝った。（共同）

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