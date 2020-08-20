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コロナ、デジタル投資税制で支援 甘利自民税調会長
自民党の甘利明税制調査会長は２０日に共同通信のインタビューに応じ、新型コロナウイルスの影響長期化に対...
08月20日
れいわ山本氏と山尾志桜里氏会合 合流新党にらみ連携狙う
れいわ新選組の山本太郎代表と国民民主党の山尾志桜里衆院議員が１９日夜、東京都内で会食したことが分かっ...
首相、自身の体調は「大丈夫」 自民幹部らと相次ぎ面会
安倍晋三首相は公務再開２日目の２０日、官邸で自民党の岸田文雄政調会長や梶山弘志経済産業相らと相次ぎ面...
経過観察終了を「無罪放免」 福岡知事、撤回し陳謝
福岡県の小川洋知事は２０日、新型コロナウイルス対策を発表した記者会見で、感染者が経過観察を終えること...
野党、秋元議員の即辞職求める 首相の任命責任も追及
野党幹部は２０日、カジノを含む統合型リゾート施設（ＩＲ）事業を巡る汚職事件に絡み、組織犯罪処罰法違反...
合流新党結成へ、日程調整を開始 福山氏「来月中旬目指す」
国民民主党が立憲民主党との合流新党結成を決めたことを受け、立民の福山哲郎、国民の平野博文両幹事長が２...