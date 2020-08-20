二階氏と菅氏、３カ月連続で会食　政権内で目立つ親密ぶり

2020年8月20日 21時03分 （共同通信）
　自民党の二階俊博幹事長と菅義偉官房長官は２０日夜、東京都内の日本料理店で会食した。両氏は６月と７月にも会食しており、３カ月連続。互いに最近の記者会見やインタビューで相手を持ち上げており、安倍政権内でも２人の親密さが目立っている。９月にも内閣改造・党役員人事があるとみられ、２人の会食は臆測を呼びそうだ。

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