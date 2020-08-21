「ねぷた」道の駅に展示　太田市粕川町

2020年8月21日 07時42分
　新型コロナウイルスの感染拡大で中止された太田市の夏の風物詩「尾島ねぷたまつり」の山車が、２２日まで同市粕川町の「道の駅おおた」に１台展示されている＝写真。
　祭りの雰囲気を多くの人々に感じてほしいと、市商業観光課の協力で置いた。夕方から午後７時ごろまではライトアップされ、色鮮やかな武者絵が迫ってくる。（粕川康弘）

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