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感染防止、観光振興で連携 北関東磐越、５知事が共同宣言
群馬、栃木、茨城、福島、新潟各県の知事による「北関東磐越五県知事会議」が十九日、宇都宮市で開...
08月21日
＜新型コロナ＞前橋のホストクラブ従業員ら ＰＣＲ検査、無料で実施 知事ら発表
新型コロナウイルスのクラスター（感染者集団）が前橋市のホストクラブ二店舗で発生したことを受け、山本一...
ＪＲ高崎支社管内 新幹線と特急列車のお盆の利用客、大幅減
ＪＲ東日本高崎支社は１８日、お盆期間中（７〜１７日）の管内輸送概況をまとめた。新型コロナウイルスの影...
08月20日
外来「クビアカツヤカミキリ」 高崎のモモにも被害
サクラやウメの木などを食い荒らす特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の被害が、高崎市のモモ農...
児童虐待相談 最多３２４件 周辺の関心高まり増加
県警が六月までの上半期に扱った十八歳未満の児童虐待相談件数（暫定値）が、比較ができる二〇一〇年以降で...
08月19日
みどりで「ボッチャの楽校」開校
みどり市は来年開催予定の東京パラリンピックの正式種目「ボッチャ」への関心を高めてもらおうと「...
08月18日