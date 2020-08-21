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苦境の黒人経営企業に光明 米歌姫ビヨンセさんも支援
【ニューヨーク共同】黒人差別解消に向けた機運が全米に広がり、新型コロナウイルス感染拡大の打撃が顕著だ...
08月21日
元側近逮捕、米大統領が関係否定 国境壁、選挙戦影響回避に躍起
【ワシントン共同】トランプ米大統領は２０日、「国境の壁」建設計画に絡み詐欺などの疑いで元首席戦略官ス...
米国が対イラン制裁再発動に着手 英独仏は不支持を表明
【ニューヨーク＝杉藤貴浩、カイロ＝蜘手美鶴】米国は２０日、国連安全保障理事会に対し、イランが２０１５...
＜解説＞ルーズベルトに自ら重ね合わせ 主語は「We」 バイデン氏受諾演説
３度目の挑戦で米民主党の大統領候補指名を勝ち取ったジョー・バイデン前副大統領にとって、国民を説得でき...
バイデン氏が指名受諾演説 「希望は恐怖より強い」
【ワシントン＝金杉貴雄】米民主党大会は２０日夜（日本時間２１日午前）、オンラインによる開催の最終日を...
米民主、政権奪還へ対決ムード 党大会でバイデン氏が結束訴え
【ウィルミントン、ワシントン共同】米民主党のバイデン前副大統領は党大会最終日の２０日、１１月の大統領...