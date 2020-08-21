バンダ海でＭ６・９　インドネシア東部

2020年8月21日 15時34分 （共同通信）
　【ジャカルタ共同】米地質調査所（ＵＳＧＳ）によると、インドネシア東部のバンダ海で２１日午後０時９分（日本時間同１時９分）ごろ、マグニチュード（Ｍ）６・９の地震があった。インドネシア気象当局によると、津波の恐れはない。
　震源は東ティモール首都ディリの北西３１１・２キロ。震源の深さは６２７・３キロ。

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