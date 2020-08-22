▽レイズ―ブルージェイズ（２１日・セントピーターズバーグ）

レイズの筒香は「６番・指名打者」で出場し、２打数無安打だった。内容は空振り三振、空振り三振で六回の打席で代打を送られた。打率は１割８分８厘。チームは延長十回、５―６で敗れた。（共同）



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