北陸新幹線が障害物と衝突　長野で運転見合わせ

2020年8月22日 20時00分 （共同通信）
　２２日午後６時１０分ごろ、長野県の北陸新幹線佐久平―軽井沢間で、金沢発東京行きはくたか５７０号が、線路上にあった障害物と衝突した。長野―高崎間の上下線で運転を見合わせている。
　ＪＲ東日本によると、けが人はいない。運転士は「ビニールハウスと衝突した」と話しており、詳しい状況を調べる。

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