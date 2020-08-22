関連キーワード
PR情報
コロナ収束願い、全国一斉に花火 秋田や神奈川など６０カ所以上
全国の花火業者が２２日夜、新型コロナウイルスの早期収束を願い、各地で一斉に花火を打ち上げた。ＮＰＯ法...
08月22日
◆新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県を中心としたコロナウイルス関連のニュースをまとめています。随時更新します。
...
埼玉県で新たに66人が感染、１人死亡 川越で学校閉鎖も
埼玉県内では２２日、新型コロナウイルスの新たな感染者６６人と、死者１人が発表された。
県は県...
国内コロナ感染、新たに９８２人 死者５人、大都市圏で多い状態
国内で２２日、新たに９８２人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。東京２５６人、大阪１３４人、神...
アユ釣りの８２歳男性死亡 神奈川・厚木、相模川
２２日午前９時２０分ごろ、神奈川県厚木市を流れる相模川で、アユ釣りをしていた同市、無職高橋喜美男さん...
クルーズ船客、受け入れから半年 病院長「判断間違ってなかった」
藤田医科大岡崎医療センター（岡崎市）が、新型コロナウイルスの集団感染が発覚したクルーズ船「ダイヤモン...