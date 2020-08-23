関連キーワード
PR情報
◆新型コロナウイルス 首都圏の感染者数と最新情報
首都圏１都７県を中心としたコロナウイルス関連のニュースをまとめています。随時更新します。
...
08月23日
「CO2削減目標引き上げを」若者グループが声明、ネット署名も募る
地球温暖化対策の強化を求める若者グループが、温室効果ガスの排出削減目標の大幅な引き上げなどを政府に求...
沖縄の４人乗り漁船戻らず 石垣海保が捜索
石垣海上保安部（沖縄県石垣市）は２３日、同市の八重山漁協から、４人乗員のはえ縄漁船「博丸」（長さ約１...
ＷＨＯ、５歳以下はマスク不要 コロナ感染防止に子ども向け指針
【ジュネーブ共同】世界保健機関（ＷＨＯ）と国連児童基金（ユニセフ）は２２日までに、新型コロナウイルス...
大気不安定、激しい雨や雷に注意 西日本から東北、警報級も
西日本から東北では２３日午後を中心に大気が不安定になり、局地的に非常に激しい雨が降る見込みで、気象庁...
藤井二冠を追う子どもたち 快進撃が東海の棋界にもたらす活気
＜頂の先へ 高校生二冠 藤井の時代＞（中）
将棋盤がずらりと並ぶ会議室に、駒音が一斉に響い...