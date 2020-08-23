民家火災で２人死亡、長野　住人の女性と息子か

2020年8月23日 12時48分 （共同通信）
　２３日午前６時半ごろ、長野市丹波島の中村富美子さん方から火が出ていると、近隣住民から１１９番があった。長野南署によると、焼け跡から２人の遺体が見つかった。中村さんと、同居する５０代の息子と連絡が取れていない。署は、遺体はこの２人とみて身元の確認を急いでいる。
　中村さんは、別の４０代の息子と計３人で住んでいた。４０代の息子は火災に気付き、避難したため無事だった。

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