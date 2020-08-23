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戦後にシベリアやモンゴルに抑留され、強制労働に従事し死亡した日本人犠牲者を追悼する集いが２３日、東京...
08月23日
高知・仁淀川で「水切り」競う 大会参加者は県内に限定
川面に石を投げて跳ねさせる技術を競う「仁淀川国際水切り大会」が新型コロナウイルスの影響で中止となった...
インド、コロナ感染３００万人超 １週間で４５万人は世界最多
【ニューデリー共同】インド政府は２３日、同国の新型コロナウイルスの感染確認者が計３０４万４９４０人に...
東海道新幹線一時見合わせ 浜松駅で架線に飛来物
２３日午後、東海道新幹線の浜松駅構内の架線に飛来物が付着し、一時上下線の一部で運転を見合わせた。午後...
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２０１８年９月の北海道地震で震度７を観測し、土砂崩れなどで３７人が犠牲になった厚真町と、隣接して大き...
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東京都は２３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２１２人報告されたと発表した。入院中の重症患者は３...