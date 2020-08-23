東京都で新たに212人の感染確認

2020年8月23日 15時03分
東京都庁

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　東京都は２３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２１２人報告されたと発表した。都内の累計の患者数は１万９３３３人となった。現在入院している人のうち重症者は３９人。
　年代別では、２０代が６６人、３０代が４３人、４０代が２９人、５０代が２８人などとなっている。
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