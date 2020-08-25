東京都庁

東京都は２５日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１８２人報告されたと発表した。都内の累計の患者数は１万９６１０人で、現在入院している患者のうち、重症者は３４人となった。

年代別では、２０代が４９人、３０代が３３人、４０代が３３人、５０代が２５人などとなっている。

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