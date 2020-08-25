東証大幅続伸、３１１円高　コロナ治療法やワクチン開発期待

2020年8月25日 15時24分 （共同通信）
　東京証券取引所＝東京・日本橋兜町

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　２５日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は大幅続伸した。新型コロナウイルス感染症の治療法やワクチン開発への期待感から幅広い銘柄で買いが先行した。
　終値は前日比３１１円２６銭高の２万３２９６円７７銭。東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１８・１０ポイント高の１６２５・２３。出来高は約１２億９８９万株だった。

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