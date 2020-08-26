【午前】９時５４分、官邸。１０時３分、閣議。

【午後】２時３９分、北村滋国家安全保障局長、高橋憲一官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、秋葉剛男外務事務次官、島田和久防衛事務次官。５７分、北村国家安全保障局長、高橋官房副長官補。３時８分、北村国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。１７分、滝沢内閣情報官。２８分、梶山弘志経済産業相、鈴木浩外務審議官、経産省の安藤久佳事務次官、田中繁広経産審議官。４時２分、教育再生実行会議。３８分、正木靖欧州連合（ＥＵ）政府代表部大使。４５分、西村明宏官房副長官、北村国家安全保障局長、藤井健志官房副長官補、和泉洋人首相補佐官、樽見英樹新型コロナウイルス感染症対策推進室長、秋葉外務事務次官、福島靖正厚生労働省医務技監、加野幸司防衛省統合幕僚監部総括官。５時１６分、加藤勝信厚労相、菅義偉官房長官、西村康稔経済再生担当相、西村、岡田直樹、杉田和博各官房副長官、藤井官房副長官補、樽見新型コロナウイルス感染症対策推進室長、福島厚労省医務技監。４６分、西村経済再生担当相。６時２６分、東京・富ケ谷の私邸。

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