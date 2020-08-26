レッズの秋山は３打数無安打　ブルワーズ戦、６番・中堅で先発

2020年8月26日 14時04分 （共同通信）
　▽ブルワーズ―レッズ（２５日・ミルウォーキー）
　レッズの秋山は「６番・中堅」で先発出場し、３打数無安打だった。内容は三ゴロ、三ゴロ、中飛で九回に代打を送られた。打率は２割１分４厘。チームは２―３で敗れた。（共同）

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