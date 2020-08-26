レイズ筒香は３打数１安打　オリオールズ戦、８番左翼で先発

2020年8月26日 14時36分 （共同通信）
　オリオールズ戦の６回、左前安打で出塁したレイズ・筒香（左）＝セントピーターズバーグ（ＡＰ＝共同）

　オリオールズ戦の６回、左前安打で出塁したレイズ・筒香（左）＝セントピーターズバーグ（ＡＰ＝共同）

  • 　オリオールズ戦の６回、左前安打で出塁したレイズ・筒香（左）＝セントピーターズバーグ（ＡＰ＝共同）
　▽レイズ―オリオールズ（２５日・セントピーターズバーグ）
　レイズの筒香は「８番・左翼」で先発出場し、３打数１安打だった。内容は空振り三振、見逃し三振、左前打で七回の守備から交代した。打率は１割８分４厘。チームは４―２で勝った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧