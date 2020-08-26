▽レイズ―オリオールズ（２５日・セントピーターズバーグ）

レイズの筒香は「８番・左翼」で先発出場し、３打数１安打だった。内容は空振り三振、見逃し三振、左前打で七回の守備から交代した。打率は１割８分４厘。チームは４―２で勝った。（共同）



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