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ＮＹ円、１０６円前半
【ニューヨーク共同】２６日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比１０銭円高ドル安...
08月26日
英国産ブルーチーズは低関税へ 日本との貿易協定、近く大筋合意
日英両政府が新たな貿易協定で、英国産のブルーチーズの関税について、日本が経済連携協定（ＥＰＡ）を結ぶ...
番号持ち運び、ネット利用で無料 総務省、携帯値下げ促進
総務省が、電話番号を変えることなく別の携帯電話会社に乗り換える「番号ポータビリティー（持ち運び）制度...
「日本は部品調達で重要な役割」 ファーウェイ日本法人、王会長
中国の通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）日本法人の王剣峰会長は２６日のオンラインイベントで「日本...
住み放題サービス、新幹線半額に ＪＲ西日本、９月から実証実験
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