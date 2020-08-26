ＮＹ株、続落

2020年8月26日 23時19分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】２６日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は続落し、午前１０時現在は前日比２８・３４ドル安の２万８２２０・１０ドルをつけた。ハイテク株主体のナスダック総合指数は５４・４５ポイント高の１万１５２０・９２。
　米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長の講演を２７日に控えて様子見ムードが強く、ダウ平均は持ち高調整のための売りがやや優勢となった。

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