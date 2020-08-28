【午前】１０時５４分、官邸。１１時３３分、レイモンド米宇宙軍作戦部長の表敬。５３分、下村博文自民党選対委員長。

【午後】２時２分、未来投資会議のサプライチェーン・事業再編に関するヒアリング。３時２０分、北村滋国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官、山田重夫外務省総合外交政策局長、防衛省の岡真臣防衛政策局長、山崎幸二統合幕僚長。４１分、北村国家安全保障局長。４時５分、国際会議「新型コロナウイルスからの復興と気候変動・環境対策に関する『オンライン・プラットフォーム』閣僚会合」に向けたビデオメッセージ収録。２５分、北村国家安全保障局長、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、高橋克彦中東アフリカ局長。４５分、北村国家安全保障局長、今井首相補佐官、秋葉外務事務次官。５時、秋葉外務事務次官。３分、月例経済報告関係閣僚会議。２５分、西村明宏官房副長官、北村国家安全保障局長、和泉洋人、長谷川栄一両首相補佐官、樽見英樹新型コロナウイルス感染症対策推進室長、秋葉外務事務次官、福島靖正厚生労働省医務技監。４５分、自民党の古屋圭司衆院議員、北村経夫参院議員。５７分、古屋衆院議員。６時３８分、東京・富ケ谷の私邸。

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