サッカー浅野は終了間際まで出場　欧州リーグ予選

2020年8月28日 08時57分 （共同通信）
　サッカーの欧州リーグ予選１回戦は２７日、各地で行われ、パルチザン（セルビア）の浅野拓磨はＲＦＳ（ラトビア）戦で後半終了間際まで出場した。チームは１―０で競り勝った。（共同）

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