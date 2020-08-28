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大坂なおみと土居美咲が対戦 全米オープンテニス組み合わせ
【ニューヨーク共同】テニスの四大大会、全米オープン（３１日開幕・ニューヨーク）でシングルスの組み合わ...
08月28日
マリナーズ菊池が５回３失点 平野は１回無失点
▽パドレス―マリナーズ（２７日・サンディエゴ）
マリナーズの菊池がダブルヘッダー第２試合に先発し...
大リーグ、菊池が今季初勝利 秋山は第１試合無安打
【ロサンゼルス共同】米大リーグは２７日、各地で行われ、マリナーズの菊池がサンディエゴでのパドレスとの...
大坂なおみ 棄権を撤回し準決勝へ 全米OP１回戦は土居と対戦
【ニューヨーク＝共同】米ウィスコンシン州での警官による黒人男性銃撃事件など一連の人種差別への...
車いすバスケで一部選手が「出場資格なし」に…揺れる「障害」の定義
＜超える・障害者スポーツの今＞
車いすバスケットボールは、障害者スポーツの中でも世界的に人気が...
米ゴルフ、松山が６７で首位発進 プレーオフ第２戦、ＢＭＷ第１日
【オリンピアフィールズ（米イリノイ州）共同】米男子ゴルフのプレーオフ第２戦、ＢＭＷ選手権は２７日、イ...