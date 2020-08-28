▽ブルワーズ―レッズ（２７日・ミルウォーキー）

レッズの秋山はダブルヘッダー第１試合に「１番・中堅」でフル出場し、４打数無安打だった。内容は遊ゴロ、三ゴロ、一ゴロ、右飛で打率は２割３厘。チームは６―１で勝ち、連敗を４で止めた。（共同）



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