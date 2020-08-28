安倍首相が辞意表明　記者会見で

2020年8月28日 18時15分 （共同通信）
　記者会見で辞意を表明する安倍首相＝２８日午後５時１０分、首相官邸

　記者会見で辞意を表明する安倍首相＝２８日午後５時１０分、首相官邸

  • 　記者会見で辞意を表明する安倍首相＝２８日午後５時１０分、首相官邸
  • 　病気で退陣した主な首相
　安倍首相は記者会見で、辞任する意向を表明した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

政治の最新ニュース

記事一覧