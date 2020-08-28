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川越の文化情報誌「小江戸ものがたり」 ８年ぶりに発行再開
川越市の文化情報誌「小江戸ものがたり」十四号（川越むかし工房、六百六十円）が八年ぶりに発...
08月28日
＜新型コロナ＞さいたま市でフォーラム「子ども食堂 地域支える拠点に」 コロナ、災害時の活動、注目集める
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埼玉県では新たに69人が感染 70代男性が死亡＜新型コロナ＞
埼玉県内では２７日、新型コロナウイルスの新たな感染者６９人と、死亡１人が発表された。
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08月27日
児童虐待、最多３３５５件 さいたま市、１９年度児相対応 面前ＤＶなど「心理的」６割
さいたま市は、二〇一九年度に市の児童相談所で対応した児童虐待が三千三百五十五件だったと発表した。前年...
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ゼロ歳から親子で遊ぼうヨ メットライフドームエリア キッズルーム新装
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