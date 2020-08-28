埼玉県では新たに56人感染　１人死亡＜新型コロナ＞

2020年8月28日 18時41分
埼玉県庁

埼玉県庁

  • 埼玉県庁
　埼玉県内では２８日、新型コロナウイルスの新たな感染者５６人と、死亡１人が発表された。
【関連記事】◆新型コロナウイルス　首都圏の感染者数と最新情報

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line

PR情報

埼玉の最新ニュース

記事一覧