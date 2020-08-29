安倍晋三首相の辞任表明を受け、福田富一知事は二十八日、「突然の辞意表明で大変驚いている。経済・外交・災害対応など難しい問題を抱える中、長期に政権を担ってこられたことに敬意と感謝を申し上げたい。新型コロナウイルス感染症対策など課題が山積しているので、国政の停滞が生じないようお願いしたい」などとコメントした。（小川直人）



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