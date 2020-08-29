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足利学校「大成殿」の大修理が完了 震度６強に耐える孔子廟
史跡足利学校（足利市昌平町）にある「大成殿」の「平成・令和の大修理」が完了した。大成殿は１６...
08月29日
個性的な陶芸作品展示 宇都宮市・ギャラリー壷琳
宇都宮市吉野２のギャラリー壷琳（こりん）で、「和田直作陶展」＝写真＝が２９日から９月１３日ま...
宇都宮市、薬物防止啓発ちらし 専門学校生、マンガで訴え「きっぱり断る勇気を」
薬物の乱用を防止するため、宇都宮市は、市内の宇都宮メディア・アーツ専門学校の学生による啓...
08月28日
浮かび上がる命 足利市立美術館で企画展 現代を代表する写真家８人
日常の中に息づく「生」と「死」を浮かび上がらせた写真企画展「瞬く皮膚、死から発光する生」が足...
08月27日
＜新型コロナ＞栃木ＳＣ支援へ寄付金
新型コロナウイルス感染症の影響で大幅な減収が見込まれるサッカーＪ２栃木ＳＣを支援しようと、同...
五輪選手にオンラインでエール 矢板市の児童ら、ハンガリー・ＭＴＢ代表に
来年に延期された東京オリンピックの事前キャンプを矢板市内で実施する予定のハンガリーの女子マウ...
08月26日