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＜新型コロナ＞自宅アート オンラインで手助け 千葉市美術館、子どもたちに体験講座
子どもたちが自宅にいても創作活動が楽しめるように、千葉市美術館がビデオ会議アプリ「Ｚｏｏｍ（...
08月29日
安倍首相 辞任表明 「レガシーない」「功績多い」 県内与野党から驚きの声
安倍晋三首相が辞任する意向を表明した二十八日、県内の政界関係者や市民から「びっくりした」など驚きの声...
学校図書館の本も「読書通帳」に記帳 浦安市が全国初の運用
浦安市は二十八日、市立図書館に今春導入した「読書通帳」を、市立小中学校の図書館で借りた分も記...
千葉で新たに39人感染 船橋市職員ら
千葉県内では２８日、新たに３９人の新型コロナウイルスへの感染が確認された。
匝瑳市で会食して...
08月28日
＜新型コロナ＞地元応援、恩返し 中学生がメッセージ ＪＲ勝浦駅に階段アート
新型コロナウイルス感染症に負けず、大好きな勝浦を元気づけようと、ＪＲ勝浦駅の階段に、勝浦...
千葉・銚子の水産加工施設で従業員クラスター発生 漁師町に不安広がる
県内の新型コロナウイルスの感染者は、二十一〜二十七日の直近一週間で二百八十一人となり、前週（...