千葉県庁

千葉県内では２９日、新たに３３人の新型コロナウイルス感染が確認された。

自治体別では、松戸市が５人、千葉、市原両市が各３人、船橋、柏、君津、八千代、成田、印西、旭の各市と東京都が２人ずつ。銚子、鎌ケ谷、流山、山武、匝瑳、四街道の各市が１人ずつ。

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