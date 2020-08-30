国内で新たに５９９人感染　死者１２人、新型コロナ

2020年8月30日 20時04分 （共同通信）
　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）

  • 　新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）
　国内で３０日、新たに５９９人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。新規感染者は東京１４８人、福岡８０人、神奈川６４人、大阪６２人など大都市圏で目立つ。
　死者は神奈川で４人、千葉、富山、愛知、京都、大阪、岡山、福岡、沖縄でそれぞれ１人ずつで計１２人。
　国内の感染者はクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」の乗客乗員を含めて６万８７１１人。死者は１２９７人。

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