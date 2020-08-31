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ツインズ前田６回３失点で初黒星 タイガース戦、チームは５連敗
▽タイガース―ツインズ（３０日・デトロイト）
ツインズの前田は先発して６回を６安打３失点、無四球...
08月31日
大リーグ、前田が３失点で初黒星 筒香２ラン、秋山２安打１盗塁
【ニューヨーク共同】米大リーグは３０日、各地で行われ、ツインズの前田はデトロイトでのタイガース戦に先...
レッズ秋山は３打数２安打１盗塁 カブス戦、チームは敗北
▽レッズ―カブス（３０日・シンシナティ）
レッズの秋山は「８番・中堅」でフル出場し、３打数２安打...
大相撲秋場所、新関脇に大栄翔 新番付、照ノ富士は東前頭筆頭
日本相撲協会は３１日、大相撲秋場所（９月１３日初日・両国国技館）の新番付を発表し、大栄翔が新関脇に昇...
朝乃山は２キロ増の１７４キロ 関取最軽量は炎鵬の９２キロ
日本相撲協会は３１日、大相撲秋場所（９月１３日初日・両国国技館）に向けて関取衆の体重を発表し、大関朝...
コロナ感染で大リーグの試合延期 アスレチックスで陽性反応
【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は３０日、アスレチックスで新型コロナウイルスの感染者が１人出たため...