▽マーリンズ―レイズ（３０日・マイアミ）

レイズの筒香は「４番・指名打者」で出場し、４打数２安打２打点、２得点だった。内容は右中間本塁打（打点２）、見逃し三振、四球、一ゴロ、右翼線二塁打で打率は１割８分８厘。チームは１２―７で勝ち、連勝を５に伸ばした。（共同）



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