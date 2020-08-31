レッズ秋山は３打数２安打１盗塁　カブス戦、チームは敗北

2020年8月31日 06時23分 （共同通信）
　▽レッズ―カブス（３０日・シンシナティ）
　レッズの秋山は「８番・中堅」でフル出場し、３打数２安打、１盗塁だった。内容は中前打、左中間二塁打、四球、見逃し三振で打率は２割２厘。チームは１―１０で負けた。（共同）

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