ツインズ前田６回３失点で初黒星　タイガース戦、チームは５連敗

2020年8月31日 06時45分 （共同通信）
　▽タイガース―ツインズ（３０日・デトロイト）
　ツインズの前田は先発して６回を６安打３失点、無四球の８三振で初黒星（４勝）を喫した。防御率は２・５３。チームは２―３で敗れ、５連敗となった。（共同）

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