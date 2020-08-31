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大野元裕知事（５６）は三十日で就任一年となった。家畜伝染病「豚熱（ＣＳＦ）」や台風１９号、新...
08月31日
＜新型コロナ＞越谷市がステッカー、南越谷地区で配布へ 感染予防対策取り組みの目印
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３密避けて総合防災訓練 秩父市
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県は、新たに３５人...
08月30日
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