ＮＹ円、１０５円後半

2020年9月1日 21時44分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】１日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前８時半現在、前日比０２銭円安ドル高の１ドル＝１０５円８９～９９銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１９７２～８２ドル、１２６円８５～９５銭。
　朝方は新規の手掛かり材料に乏しく、小幅な値動きだった。

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