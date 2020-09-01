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７月、ユーロ圏の失業７・９％ コロナ禍で悪化傾向継続
【ブリュッセル共同】欧州連合（ＥＵ）統計局が１日発表したユーロ圏１９カ国の７月の失業率（季節調整済み...
09月01日
昨年大会の歓声で盛り上げ 無観客の全米テニス、ＡＩを活用
【ニューヨーク共同】８月３１日開幕したテニスの四大大会、全米オープンは新型コロナウイルスに伴い、無観...
ＧＤＰ悪化、年率２８・６％減に ４～６月改定値、民間予測
民間シンクタンク各社は１日、２０２０年４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）の改定値予測を発表した。１...
ユーロ圏、８月物価０・２％下落 ４年３カ月ぶり、コロナ影響
【ロンドン共同】欧州連合（ＥＵ）統計局が１日発表したユーロ圏１９カ国の８月の消費者物価指数（速報値）...
日本製鉄、追加改革が「必須」 橋本社長会見、経営環境厳しく
日本製鉄の橋本英二社長は１日、東京都内で記者会見し、瀬戸内製鉄所呉地区（広島県呉市）閉鎖など２月に発...
セブン、バウムクーヘン２種回収 一部にカビ発生、計１７４万個
セブン＆アイ・ホールディングスは１日、「セブンカフェ ふわふわバウムクーヘン」と「セブンプレミアム ...