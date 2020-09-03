埼玉県庁
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＜新型コロナ＞児童生徒２３２人、一日も登校できず 通常再開後から７月末まで さいたま市除く市町村、県立校
さいたま市を除く市町村と県の小中高校や特別支援学校で、新型コロナウイルスへの感染を懸念し、通常登校が...
09月03日
落雷で停電、交通を安全に 東京五輪・パラへ県警が信号復旧訓練
来年七〜九月に開催予定の東京五輪・パラリンピックに向け、県警は一日、さいたま市中央区新都心の...
埼玉県で新たに40人感染 さいたま市では男子中学生ら８人＜新型コロナ＞
埼玉県内では２日、新型コロナウイルスの新たな感染者４０人が発表された。
県は３０人の感染を発...
09月02日
伊奈４歳女児虐待死 マニュアルの存在忘れる 町検証委、再発防止策など報告
伊奈町で二〇一七年十二月、当時四歳の岩井心（こころ）ちゃんが虐待を受けて死亡し、両親が今年三月に逮捕...
関東大震災 うわさ、偏見で犠牲 朝鮮人に哀悼の誠 熊谷、本庄で市長ら慰霊
一九二三（大正十二）年九月一日の関東大震災から九十七年。震災後の混乱の中、うわさや偏見に基づ...
埼玉県では新たに４６人感染、１人が死亡＜新型コロナ＞
埼玉県内では１日、新型コロナウイルスの新たな感染者４６人と、死亡１人が発表された。
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09月01日