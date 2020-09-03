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「触読式」の時計２５年ぶり刷新 セイコー、視覚障害者向け
セイコーウオッチが、目の不自由な人が文字盤を直接触って時刻を判別する「触読式」腕時計のデザインを１９...
09月03日
在宅勤務は週２、３日が理想 会話不足も、民間意識調査
新型コロナウイルス感染拡大の影響で初めてテレワークを経験した正社員の約４割が、在宅勤務などは週２、３...
宮城・閖上産アカガイが初競り ５カ月ぶり出荷規制解除、仙台
東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県名取市閖上地区の特産、アカガイが３日、仙台市中央卸売市場で今季...
日本の子ども、幸福度が最低水準 ユニセフの３８カ国調査
国連児童基金（ユニセフ）は３日、先進・新興国３８カ国に住む子どもの幸福度を調査した報告書を公表、日本...
鍾乳洞熟成の球磨焼酎無事、熊本 観光客ら購入３百本
九州地方を中心に甚大な被害をもたらした豪雨から４日で２カ月。熊本県球磨村の鍾乳洞「球泉洞」では関連施...
北大次期学長に宝金清博氏 威圧的言動で前学長解任
北海道大の学長選考会議は２日、威圧的言動があったとして前学長が解任されたことに伴う次期学長選で、大学...
09月02日