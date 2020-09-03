１等と前後賞を合わせて５億円が当たる「ハロウィンジャンボ宝くじ」が２３日、全国で一斉に発売される。１０月２０日までで、価格は１枚３００円。抽せんは同２７日、東京都中央区の「東京宝くじドリーム館」で行う。

１等（３億円）の当せん本数は１１本で、１等の前後賞（１億円）２２本、２等（５００万円）２２本などとなっている。



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