森氏、小池氏と五輪パラ連携確認　東京都内で会談

2020年9月3日 18時40分 （共同通信）
　東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長

　東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長

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　東京五輪・パラリンピック組織委員会の森喜朗会長は３日、東京都の小池百合子知事と都内で会談し、新型コロナウイルスの影響で来夏に延期された五輪・パラに向け、連携して準備を進めることを確認した。小池氏は都のコロナ対策の現状などを説明したという。

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