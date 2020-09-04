【午前】９時５０分、官邸。１０時８分、国連のグテレス事務総長と電話会談。５０分、河野太郎防衛相、防衛省の島田和久事務次官、芹沢清官房長。１１時１５分、茂木敏充外相。

【午後】１時３９分、山口泰明自民党組織運動本部長。２時３０分、林肇官房副長官補、今井尚哉首相補佐官、外務省の秋葉剛男事務次官、森美樹夫アフリカ部長。３４分、林官房副長官補、今井首相補佐官、秋葉外務事務次官。３時１６分、小野田壮内閣府賞勲局長。４時１６分、西村明宏官房副長官、藤井健志官房副長官補、和泉洋人、長谷川栄一両首相補佐官、樽見英樹新型コロナウイルス感染症対策推進室長、鈴木浩外務審議官、福島靖正厚生労働省医務技監、枝元真徹農林水産事務次官。３８分、加藤勝信厚労相、菅義偉官房長官、西村康稔経済再生担当相、西村明宏、岡田直樹、杉田和博各官房副長官、藤井官房副長官補、和泉、長谷川、今井各首相補佐官、樽見新型コロナウイルス感染症対策推進室長、福島厚労省医務技監、枝元農水事務次官。５時１分、国家安全保障会議。２７分、麻生太郎副総理兼財務相。６時２０分、東京・富ケ谷の私邸。



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