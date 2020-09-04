長寿のマサイキリン死ぬ　徳島市の動物園

2020年9月4日 19時22分 （共同通信）
　マサイキリンの「イッペイ」（とくしま動物園提供）

　マサイキリンの「イッペイ」（とくしま動物園提供）

  • 　マサイキリンの「イッペイ」（とくしま動物園提供）
　とくしま動物園（徳島市）は４日、マサイキリンの雄「イッペイ」が３日夜に死んだと発表した。１８歳で、死因は老衰。１９９５年以降に生まれた国内のマサイキリンの中で２番目に長寿だった。
　園によると、イッペイは２００５年に熊本市動植物園からやってきて人気を集めていた。近年はあまり外に出ず屋内の施設で過ごすようになっていたという。３日朝は普段と変わらない様子だった。

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