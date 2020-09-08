【午前】９時５５分、官邸。１０時、菅義偉官房長官、西村明宏、岡田直樹、杉田和博各官房副長官、沖田芳樹内閣危機管理監、和泉洋人、長谷川栄一両首相補佐官、青柳一郎内閣府政策統括官、井上智夫国土交通省水管理・国土保全局長、関田康雄気象庁長官。２３分、高村正彦自民党憲法改正推進本部最高顧問。１１時１０分、下村博文同党選対委員長。

【午後】１時５２分、岡本全勝内閣官房参与。３時４０分、菅官房長官、武田良太防災担当相、西村、岡田、杉田各官房副長官、沖田内閣危機管理監、和泉、長谷川両首相補佐官、青柳内閣府政策統括官、井上国交省水管理・国土保全局長。４時２２分、西村官房副長官、北村滋国家安全保障局長、藤井健志官房副長官補、和泉、長谷川両首相補佐官、樽見英樹新型コロナウイルス感染症対策推進室長、秋葉剛男外務事務次官、福島靖正厚生労働省医務技監。３６分、北村国家安全保障局長。４８分、国分良成防衛大学校長。５時、フィリピンのドゥテルテ大統領と電話会談。３０分、イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談。６時４分、北村国家安全保障局長、森健良外務審議官。３４分、東京・富ケ谷の私邸。



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