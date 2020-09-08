関連キーワード
PR情報
違法残業、調査対象の４７％ 法令順守に問題、厚労省
厚生労働省は８日、長時間労働が疑われる全国約３万３千事業所を２０１９年度に調べたところ、約４７％に当...
09月08日
日本の教育公的支出低調 １７年ＯＥＣＤ調査
経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）は８日、２０１７年の加盟各国などの国内総生産（ＧＤＰ）に占める、小学校か...
育鵬社教科書が写真を無断転載 子ども支援の法人活動を、抗議文
子どもや若者への支援を行う滋賀県守山市の一般社団法人「Ａｔｌａｓ」は８日、法人の活動の様子を撮影した...
核ごみ処分場の選定プロセスは？ 北海道知事、反対ケース国に照会
北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定に向けた文献調査への応募を検討していることを巡り、...
俳優の伊勢谷友介容疑者を逮捕 自宅で大麻所持疑い、警視庁
警視庁組織犯罪対策５課は８日、東京都目黒区の自宅で大麻を所持したとして大麻取締法違反の疑いで俳優の伊...
コロナ陽性とうそ、小学校休校に 大学生「教育実習早く終えたく」
大阪府岸和田市教育委員会は８日、市立八木南小に教育実習に来ていた大学生が、新型コロナウイルスのＰＣＲ...