【ジャカルタ共同】インドネシア政府は８日、国内の新型コロナウイルス感染者数が２０万３５人に上ったと発表した。死者数は８２３０人で、東南アジア最多を更新した。

同国第２の都市スラバヤがある東ジャワ州の死者が約２６００人で最多。首都ジャカルタの死者も約１３００人に上る。感染収束の見通しは立たず、行動制限措置の延長を繰り返している。



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