ヤクルトが追い付き、延長十回引き分けた。３―１０の七回に山田哲人が３点本塁打で村上がソロ。八回は村上や塩見らの適時打など４安打３得点で同点とした。二回に逆転した広島は野村が７失点と粘れず、八回は塹江がつかまった。

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