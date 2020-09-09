広１０―１０ヤ（９日）　ヤクルトが追い付き引き分け

2020年9月9日 22時42分 （共同通信）
　８回ヤクルト１死一、二塁、塩見が右前に同点打を放つ＝マツダ

　８回ヤクルト１死一、二塁、塩見が右前に同点打を放つ＝マツダ

  • 　８回ヤクルト１死一、二塁、塩見が右前に同点打を放つ＝マツダ
　ヤクルトが追い付き、延長十回引き分けた。３―１０の七回に山田哲人が３点本塁打で村上がソロ。八回は村上や塩見らの適時打など４安打３得点で同点とした。二回に逆転した広島は野村が７失点と粘れず、八回は塹江がつかまった。

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