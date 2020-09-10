ＮＹ円、１０６円前半

2020年9月10日 06時41分 （共同通信）
　【ニューヨーク共同】９日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後５時現在、前日比１６銭円安ドル高の１ドル＝１０６円１３～２３銭をつけた。ユーロは１ユーロ＝１・１８００～１０ドル、１２５円２９～３９銭だった。
　米株高や米長期金利上昇を背景に、円売りドル買いが優勢となった。

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