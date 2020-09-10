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ドコモ口座、被害１０００万円に 昨年５月、りそな銀行でも
ＮＴＴドコモの電子マネー決済サービス「ドコモ口座」の不正預金引き出し問題で、これまでに確認された被害...
09月10日
米ウォルマートもドローン試行へ 宅配サービスでアマゾンと競争
【ニューヨーク共同】米小売り大手ウォルマートは９日、南部ノースカロライナ州の一部地域で、小型無人機ド...
「Ｘｂｏｘ」、５万３千円 米で１１月発売、ＭＳゲーム機
【ニューヨーク共同】米マイクロソフト（ＭＳ）は９日、家庭用ゲームの次世代機「Ｘｂｏｘ（エックスボック...
仏、ＬＶＭＨへの要請は助言か ティファニー買収不履行
【パリ共同】ロイター通信は９日、フランスの高級ブランドグループ「モエ・ヘネシー・ルイ・ヴィトン」（Ｌ...
ＮＹ株反発、４３９ドル高 ＩＴ関連買い戻し
【ニューヨーク共同】９日のニューヨーク株式市場のダウ工業株３０種平均は４営業日ぶりに上昇し、前日比４...
外国特派員協会が昨夏、解散を検討 加入者半減、会費収入落ち込む
外国人記者の日本取材の拠点で、注目される会見を多く開いてきた日本外国特派員協会が昨年、財...